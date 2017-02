Deputados buscam recursos para revitalizar áreas produtivas da Itamarati

Saiba Mais VIA ELEVADA Vander e Marquinhos discutem nova modalidade de transporte coletivo para Campo Grande

Os deputados federais Zeca do PT e Vander Loubet se reuniram com ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi, na quarta-feira (22) em Brasília (DF), para buscar recursos para a recuperação das áreas produtivas do Assentamento Itamarati, em Ponta Porã (MS).



O objetivo é angariar verba federal na ordem de R$ 7,9 milhões para reformar e ampliar os silos, armazéns e a unidade de beneficiamento de sementes, que estão sob concessão das cooperativas dos Agricultores Familiares da Itamarati (Cooperafi) e da Agroindustrial Ceres (Coopaceres). As duas entidades mantêm suas estruturas com parcerias com o poder público e empresas privadas.



"Essas estruturas estão ultrapassadas e precisam ser modernizadas para que haja uma maior eficácia, redução de custos e aumento da produtividade, com isso aumentar a renda das famílias assentadas", destacou Zeca. Essa avaliação é compartilhada por Vander: "Os assentados da Itamarati já mostraram que possuem grande capacidade, por isso é importante auxiliarmos a comunidade na questão da infraestrutura de produção".



Capacidade operacional - Dos três projetos apresentados, o primeiro é o programa para a ampliação da canjiqueira e da empacotadora, a implantação de uma fábrica de ração e a reforma de dez silos e outros quatro armazéns, cujo custo total é de R$ 3.243.908,03.



O segundo projeto proposto foi a parceria para a reforma dos silos e da unidade de armazenamento da Coopaceres, orçado em R$ 1.473.096,58. Atualmente, a estrutura dos silos e armazéns têm a capacidade máxima de 200 mil sacas de grãos, devida às suas condições físicas e estruturais. Com os investimentos solicitados sua capacidade poderá alcançar até 500 mil sacas de soja e 250 mil sacas de milho. A reforma proporcionará aumento da capacidade operacional e também a diminuição nos custos operacionais.



A última proposta prevê a modernização da Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS) da Coopaceres, que poderá beneficiar até seis toneladas de sementes por hora, operando em três turnos com novos equipamentos. Está orçado em R$3.238.320,00.



Os deputados Zeca do PT e Vander Loubet fizeram um convite para o ministro realizar sua primeira visita oficial ao Mato Grosso do Sul e conhecer o Assentamento Itamarati, o que deve ocorrer ainda neste primeiro semestre. "Fizemos o convite ao ministro para conhecer o assentamento e as necessidades das famílias ali assentadas", comentou o deputado Zeca.



Distrito - O Assentamento Itamarati foi implantado em 2002 em uma área de 25 mil hectares onde foram assentadas 1.143 famílias. É uma área da antiga Fazenda Itamarati, que pertenceu ao empresário Olacyr de Moraes, conhecido como maior produção de soja no mundo nas décadas de 1970 e 1980. Em 2015, a área foi batizada de Nova Itamarati e elevada a distrito do município de Ponta Porã.

