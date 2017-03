Deputados avaliam propostas do Governo Federal

A bancada do PT criticou as reformas propostas pelo Governo Federal durante a sessão desta quarta-feira (29/3). Do outro lado, o deputado Zé Teixeira (DEM) defendeu as medidas do governo como forma de retomar o crescimento e garantir o melhor futuro para a população brasileira.

Na tribuna, o deputado Cabo Almi disse que o Brasil precisa passar por uma reestruturação, no entanto, o trabalhador não pode ser penalizado. Para ele, as principais propostas, como a Reforma da Previdência e o Projeto da Terceirização, não beneficiam a população. “O atual governo tem causado um prejuízo às camadas inferiores da população, dependentes de políticas públicas”.

Almi lamentou a possibilidade da privatização dos Correios. “A União realiza um profundo corte nos Correios para não ocorrer a privatização. Trata-se de uma estatal que sempre teve sucesso e agora estão culpando os políticos pelo desequilíbrio financeiro da empresa. Os funcionários dos Correios precisam ir à rua e protestar”, acrescentou. Pedro Kemp considera as decisões do presidente da república um desmonte dos direitos adquiridos e um ataque aos trabalhadores. João Grandão, líder da bancada, enfatizou as ações de inclusão social durante os governos do PT.

Para Zé Teixeira (DEM), as medidas são impopulares, porém, necessárias. “Sem ideologia partidária, aconteceram muitos erros no passado, estamos pagando no presente e precisamos evitar que o futuro seja ainda pior. São essenciais as reformas para a retomada do crescimento econômico”, argumentou. Já o deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB) criticou os governos passados, considerados por ele os responsáveis pela atual crise nacional.

