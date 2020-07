Deputados avaliam primeiro semestre antes do recesso parlamentar

Presidente da ALEMS, Paulo Corrêa deixou uma mensagem de agradecimento ao encerrar a sessão - (Foto: ALEMS)

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) entra em recesso parlamentar e retorna com as atividades no dia 3 de agosto de 2020, ainda em sistema remoto, devido as precauções para evitar a propagação da Covid-19. Nesta quinta-feira (16), os deputados realizaram a última sessão ordinária antes do recesso, totalmente online e transmitida pelas redes sociais oficiais da Casa. Os parlamentares comentaram, na ocasião, as estratégias da gestão diante à pandemia, para que os trabalhos pudessem continuar.

Paulo Corrêa (PSDB), presidente da Casa de Leis, deixou uma mensagem de agradecimento ao encerrar a sessão. “Agradeço a todos e agradeço a Deus. Com carinho, respeito, tomamos cada decisão democraticamente. O plenário é soberano, tenho muito respeito por isso. Todos nós juntos fizemos essa operação no primeiro semestre. Estamos conseguindo dar resposta a Mato Grosso do Sul com o nosso trabalho. Quero agradecer a cada funcionário desta Casa, do mais simples ao mais graduado. Nós aprovamos que voltamos em 3 de agosto e voltamos online, fizemos essa avaliação”, afirmou o presidente.

O presidente, que está se recuperando após ser diagnosticado com Covid-19, também pediu cuidado com a saúde de todos. “Quero agradecer em especial pelo apoio do Eduardo Rocha, que me substituiu na primeira semana de sintomas de Covid-19, que realmente foi difícil. Eu digo que não é brincadeira essa doença e precisamos nos cuidar”, afirmou o deputado.

Evander Vendramini (PP) parabenizou o presidente e Mesa Diretora. “Ninguém esperava que pudéssemos viver um momento tão difícil. A Mesa Diretora, mesmo diante dessa pandemia, soube conduzir o processo online com eficiência e sob o comando do presidente. Desejo saúde a todos”, disse Evander.

Paulo Corrêa falou sobre os números dos projetos apresentados e os trabalhos da Casa, informando que serão publicados no diário oficial. A respeito, Barbosinha (DEM) parabenizou o presidente e disse que “os números são representativos do trabalho de todos os parlamentares”.

Para o deputado Professor Rinaldo (PSDB), o trabalho da ALEMS neste primeito semestre foi de “excelência”. “Quero enaltecer o trabalho de todos e da presidência desta Casa. Nós fizemos um bom combate, defendendo nossas ideias e projetos”, afirmou.

Coronel David (sem partido) também comentou as decisões da gestão da ALEMS. “Agradeço a forma que o senhor e a Mesa Diretora conduziram os trabalhos. O senhor teve coragem de assumir algumas obrigações que depois se tornaram corrente, Mato Grosso do Sul saiu à frente. Nós votamos matérias para ajudar estado e município, de forma remota, continuamos o nosso trabalho. Parabéns a todos”, disse o deputado.