Deputados apresentam projeto para incentivar uso de GNV nos veículos

Diretor da MSGÁS, Rudel Espindola Trindade Junior, Lucas de Lima e Gerson Claro

Os deputados Lucas de Lima e Gerson Claro deram entrada a um projeto de lei na manhã dessa quinta-feira que cria o programa de incentivo ao Gás Nacional Veicular, o GNV. O projeto garante isenção tributária e concessão de benefícios aos donos de veículos (pessoas físicas e jurídicas) que fizerem a conversão para utilizar o GNV como combustível.

" Os benefícios para os donos de veículos que usam o gás natural são imensos. Primeiro a economia em si, pois o valor gasto por quem tem um veículo com GNV é bem menor na hora de abastecer. Além disso, o gás natural é muito mais limpo e menos poluente que os outros combustíveis, melhorando muito a qualidade do ar que respiramos. E a economia não para por aí, pois o GNV desgasta menos o motor dos carros, dando mais vida útil aos mesmos. E o GNV é ainda mais seguro, quando comparado aos demais combustíveis. Para nós do Mato Grosso do Sul é ainda melhor, pois o gasoduto Brasil-Bolívia já nos fornece esse combustível diretamente. Todos saímos ganhando." destacou o deputado Lucas de Lima.

O projeto apresentado ainda sugere a isenção do pagamento da taxa anual de vistoria do Detran e da taxa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CLRV, além de desconto para instalação do kit gás nas empresas parceiras e credenciadas, além de muitos outros benefícios que poderão ser estendidos até para a frota de veículos utilizada pelo estado, gerando economia direta até mesmo para a administração estadual. O projeto segue agora para o rito das comissões da Assembleia Legislativa para análise.