Deputados anunciam composições e indicam líderes

Durante a sessão ordinária realizada nesta manhã (11) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), alguns parlamentares indicaram líderes e formalizaram composições.

G-11

O deputado Londres Machado (PSD) informou que o bloco liderado por ele passa a contar com mais um membro, o deputado Jamilson Name (Sem Partido). O vice-líder do Bloco G-11 será o deputado Neno Razuk (PDT).

Líderes

Em 2020,o líder do Governo do Estado na Casa de Leis será o deputado Gerson Claro (PP), e a vice-liderança ficará com o deputado Eduardo Rocha (MDB).

Bancada

A bancada do PSDB também definiu seus líderes. O deputado Professor Rinaldo relatou que conduzirá a bancada, sendo a vice-liderança neste ano legislativo representada pelo deputado estadual Onevan de Matos.