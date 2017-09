Deputados analisam seis matérias na Ordem do Dia desta quarta

Os deputados nesta quarta-feira (6/9) devem apreciar seis propostas. Em discussão única o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 7/2017, de autoria da deputada Antonieta Amorim (PMDB), que dispõe sobre o tombamento do monumento 'Cavaleiro Guaicur', instalado na Rua Prof. Luís Alexandre de Oliveira, 620-726, no Parque das Nações Indígenas. Também em discussão única o Projeto de Resolução 35/2017, do deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB), que concede título de cidadão sul-mato-grossense.

E ainda está previsto para análise em discussão única, do Poder Executivo, o PDL 8/2017. que indica o nome de Clistiano Fernandes Alves, para exercer em complementação de mandato, a função de membro efetivo do Fórum Deliberativo do MS-Indústria, para o período 2017-2018, em substituição a Paulo César Vilela Gaudioso.

Já em primeira discussão poderão ser apreciados dois projetos que incluem datas comemorativas no Calendário Oficial de Eventos do Estado, o primeiro é o Projeto de Lei (PL) 139/2017, do deputado Renato Câmara (PMDB), que acrescenta a Feira de Sementes Nativas e Crioulas e Produtos Agroecológicos, realizada no município de Juti. O segundo é o PL 169/2017, de autoria do Professor Rinaldo (PSDB), que inclui o 'Dia do Voluntário no Corpo de Bombeiros Militar'.

O PL 43/2017, de autoria do deputado Dr. Paulo Siufi também está previsto para votação em primeira discussão pelos parlamentares. A proposta proíbe em Mato Grosso do Sul a utilização de cerol. linha chilena ou qualquer outro tipo de material cortante nas lindas de pipas e similares.

