Deputados analisam duas propostas nesta terça-feira

Sessão terá início às 9h - Divulgação

Os deputados devem apreciar duas matérias nesta terça-feira (21). Em segunda discussão, o Projeto de Lei (PL) 139/2017, de autoria do deputado Renato Câmara (PMDB), que inclui no calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul a Feira de Sementes Nativas e Crioulas e Produtos Agroecológicos, a ser realizada anualmente sempre no terceiro fim de semana do mês de julho (sexta-feira, sábado e domingo) de cada ano, no município de Juti.

Também em segunda discussão deve ser analisado o PL 182/2017, do deputado Onevan de Matos (PSDB), que institui a Semana do Professor e o Prêmio Sul-mato-grossense de Excelência na Educação, no âmbito de Mato Grosso do Sul. De acordo com o PL, deverá ser realizada anualmente, na semana em que estiver inserido o dia 15 de Outubro, dia do professor, data oficializada nacionalmente como feriado escolar.

O objetivo é promover a valorização do professor por meio de debates, atualizações e planejamento conjunto dos profissionais da educação, no que diz respeito ao desenvolvimento de políticas voltadas para a prevenção e combate à violência e indisciplina no ambiente escolar. As duas propostas para análise na Ordem do Dia de hoje obtiveram pareceres favoráveis da Comissão de Educação, Cultura, Desporto Ciência e Tecnologia.