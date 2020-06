Deputados aderem ao “Desafio do Leite” e destacam valorização da cadeia produtiva

O presidente da ALEMS Paulo Corrêa (PSDB) - Foto: Divulgação

Os deputados estaduais aderiram ao desafio da Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Abraleite) e tomaram um copo da bebida, durante a sessão plenária desta terça-feira (2), como forma de simbolizar o apoio ao setor. Desafiado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o presidente Paulo Corrêa (PSDB) destacou a importância da cadeia produtiva para Mato Grosso do Sul.

“A bacia leiteira de Mato Grosso do Sul gera empregos e contribui significamente para o desenvolvimento do nosso Estado”, disse o presidente, que em seguida passou o desafio aos deputados Herculano Borges (Solidariedade), Eduardo Rocha (MDB) e Gerson Claro e ao secretário especial de Articulação Política, Sérgio de Paula.

Rocha chamou a atenção ao baixo valor pago ao litro de leite. “A garrafa de água vale mais que o litro de leite. Falta uma política de governo que incentive a cadeia produtiva do leite e subsidie os produtores”, disse. Para Herculano, incentivar o consumo é mais uma ferramenta para retomar a atividade econômica, em queda por conta da pandemia do coronavírus.

Coordenador da Frente Parlamentar do Leite, o deputado Renato Câmara (MDB) comentou sobre as atividades da Semana Estadual do Leite, criada pela Lei 4.409/2013. Veja a programação aqui.