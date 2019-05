Deputado Evander Vendramini solicita manutenção do pátio do Detran em Corumbá

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) solicitou ao Departamento de Trânsito de MS (Detran) que seja realizada limpeza e organização do pátio da agência localizada em Corumbá, principalmente na área em que ficam os veículos apreendidos. A indicação foi lida na sessão plenária desta terça-feira, 7 de maio.

A solicitação chegou ao Gabinete do deputado por meio do vereador de Corumbá Manoel Rodrigues. “Nesse período de chuvas, o risco de haver criadouros de mosquitos no local é muito preocupante, gerando riscos à saúde da população, haja vista que o mato se alastrou por todo o pátio”, informou Evander.

O parlamentar afirmou que a limpeza da área é urgente e necessária para evitar mais focos de mosquitos causadores da dengue. “Classifico essa solicitação como de caráter de urgência, visto que na semana passada foi registrado um óbito no município decorrente dessa doença”, finalizou.