Deputado Zé Teixeira apresenta indicação beneficiando população de Campo Grande

Atendendo pedidos da população campo-grandense e dos empresários da região da Avenida Bom Pastor, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) encaminhou indicação ao Prefeito de Campo Grande, Marcos Trad e ao Diretor- Presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, solicitando melhorias na sinalização, podas de árvores, e acessibilidade na Rua de Campo Grande.

Por se tratar de uma rua de grande fluxo e muito conhecida, onde atualmente funciona o “Corredor Gastronômico” da Capital, a RuaAvenida Bom Pastor se tornou preocupação aos moradores e frequentadores da região, que nos procuraram clamando por melhorias na sinalização local, motivo este, que levou o deputado à apresentar o pleito.

“Apesar de existir faixas de travessia, já apagadas pela ação do tempo, e rebaixamento para acesso a cadeirantes, o grande volume de frequentadores tornou as faixas insuficientes, e em relação às calçadas rebaixadas, as mesma se encontram deterioradas pelos automóveis que insistem em estacionar nesses locais”, expôs Zé Teixeira em sua justificativa.