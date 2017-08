Deputado tucano mentiu ao justificar ausência na votação da denúncia contra Temer

O deputado federal Raimundo Gomes de Matos (PSDB-CE) mentiu ao justificar sua ausência na votação da denúncia contra o presidente Michel Temer na última quarta-feira, 2, no plenário da Câmara. O parlamentar cearense disse que não conseguiu chegar a tempo para a votação porque perdeu voo de Fortaleza, onde mora, para Brasília. O tucano, porém, já estava na capital federal desde o dia anterior.

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo veiculada nesta sexta-feira, 4, Matos disse que perdeu o voo que partiria às 5h10 de Fortaleza da quarta-feira. O Broadcast Político, porém, viu o deputado no Salão Verde da Casa no dia da votação. Ele estava acompanhado do filho, o ex-vereador de Fortaleza Pedro Gomes de Matos (PSDB). Além disso, registro da Câmara mostra que o deputado marcou presença na sessão do dia anterior, 1º de agosto, quando a denúncia foi lida no plenário.

Procurado por telefone e mensagem na manhã desta sexta-feira, Matos não atendeu às ligações feitas pela reportagem. O tucano é próximo do senador Tasso Jereissati (CE), presidente interino do PSDB e que defende o desembarque do partido do governo Temer. Ele foi um dos 20 deputados que se ausentaram da votação, ato considerado favorável a Temer.

