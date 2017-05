Deputado se reúne com empresários para discutir a proibição do Dourado em Corumbá

Deputado Marcio Fernandes com repesnetantes do setor de pesca e hotelaria / Divulgação

O deputado Marcio Fernandes (PMDB), esteve em Corumbá na última sexta-feira (5) para ouvir empresários do setor da pesca amadora, turismo e hotelaria, à respeito do Projeto de Lei que proíbe por oito anos a pesca, transporte e comercialização do peixe da espécie Dourado em Mato Grosso do Sul.

Como presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, Marcio Fernandes é o relator do projeto, e para formalizar a decisão favorável ou contrária, está em busca de informações, depoimentos e dados para segundo ele, tomar a decisão correta. "Já ouvi o lado dos pescadores profissionais, e hoje escutei empresários e população que já tiveram a experiência de ficar por 5 anos com esta medida de proibir a pesca do peixe Dourado. E o impacto positivo para a economia do município, foi notório", explica o deputado.

Outra argumentação defendida pelo parlamentar é que mesmo que não seja possível agradar à todos, existem maneiras de não prejudicar ambos os lados. "Os empresários estão dispostos a fazer parcerias com os pescadores profissionais, e acredito que seja o primeiro passo para a melhor decisão", destaca Marcio Fernandes.

Projeto Social

Marcio Fernandes com judiocas

Durante a visita do deputado Marcio Fernandes, ele participou do treinamento dos judocas de seu projeto social no município, o Judô Nota Dez, que atende cerca de 150 crianças e adolescentes, com aulas gratuitas de judô, nas Escolas Estaduais Julia Gonçalves Passarinho e a Maria Leite.

Como judoca faixa preta e defensor da arte marcial, o parlamentar criou este projeto em 2007, e atualmente beneficia mais de 5 mil jovens, com 54 polos em Mato Grosso do Sul. Os participantes do projeto são incentivados a seguirem os valores do esporte como respeito e disciplina, além de serem exemplo tanto no tatame, quanto em casa ou na sala de aula.

