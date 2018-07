Deputado Rinaldo propõe criação do Dia do Digital Influencer em Mato Grosso do Sul

Como forma de valorizar e reconhecer o Digital Influencer como um profissional, o líder do Governo da Assembleia Legislativa, deputado Professor Rinaldo (PSDB), apresentou na sessão ordinária desta quinta-feira, Projeto de Lei que inclui no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul o Dia do Digital Influencer, a ser comemorado, anualmente, em 4 de julho.

“Vivemos na Era Digital, nunca a informação foi tão rápida e o mundo mais interligado por meio da Internet. Neste cenário, os chamados digitais influenceres se destacam rompendo fronteiras e mostrando novas tendências. Esta ampliada forma de se comunicar, tem a interatividade como linguagem imediata, mede opiniões de forma constante e prática”, afirmou.

Conforme o parlamentar, a data escolhida é referente ao I Encontro de Digital Influencers de Mato Grosso do Sul, realizado pela Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para Juventude no último dia 04 de julho. “O evento foi marcado pela troca de experiência e valorização dos profissionais de mídias digitais. Ouvimos da classe a necessidade do reconhecimento da figura do Digital Influencer como uma profissão e apresentamos esse Projeto como forma de reconhecer e valorizar esses profissionais, que são importantes ferramentas para o desenvolvimento econômico e cultural do Estado”, concluiu o deputado.