Deputado reitera pedido de obras de infraestrutura em Aparecida do Taboado

Foto: Divulgação

Em caráter reiterativo, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), primeiro secretário da Assembleia Legislativa, reivindica junto ao Governo do Estado pelas obras de infraestrutura, com asfalto e rede de esgoto, na extensão da Rua Mariana Alves de Lima, em Aparecida do Taboado.

“Apresentei reivindicação em abril deste ano, no entanto, como até o momento as obras não tiveram início, bem como o município não dispõe de orçamento para este empreendimento, a comunidade daquele bairro reitera por nossa intercessão no atendimento, uma vez que se trata de importante via, localizada em área de expansão, sendo a implantação de infraestrutura urbana necessária para garantir melhorias que contribuam para a segurança, à qualidade de vida da população e para o desenvolvimento local”, afirma Zé Teixeira.

O parlamentar justifica que o providencial apoio do Executivo neste atendimento permitirá maior segurança no trânsito urbano de Aparecida do Taboado, da mesma forma, o saneamento básico com seus procedimentos necessários visa proporcionar uma situação higiênica saudável para a população. “E com estas medidas torna possível a garantia de melhores condições de saúde, evitando a contaminação e proliferação de doenças, ao tempo em que contribui para a preservação do meio ambiente, bem como colaborará para que a falta de infraestrutura não seja um entrave ao progresso do município”, finaliza.

A solicitação de Zé Teixeira fora lida e aprovada em plenário e seguiu para o Governo do Estado.