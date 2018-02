Deputado propõe mais vigor em lei que trata de ligações de telemarketing

Além disso, o número telefônico utilizado pela empresa deve ser identificado pelo consumidor, sendo vedada a utilização de número privativo - Foto: Evyllin Rabelo

As indesejadas ligações de telemarketing, em horários inapropriados, podem ser proibidas em Mato Grosso do Sul. É o que prevê o projeto de lei de autoria do deputado estadual Amarildo Cruz (PT), que altera uma legislação estadual de 2009, que criou o Cadastro para Bloqueio do Recebimento de Ligações de Telemarketing.

De acordo com o deputado, a Lei nº 3.641/2009 precisa passar por atualização, visto que as pessoas que não são cadastradas continuam recebendo ligações em dias e horários e inoportunos. "Existe um significativo aumento de reclamações, especificamente do telemarketing em razão do excesso de ligações e dos horários em que elas acontecem. O recebimento de ligações indesejadas é totalmente invasivo e constitui desrespeito ao consumidor por violar sua privacidade", pondera.

Pela proposta, os telefonemas para ofertar produtos e serviços aos que não constarem no cadastro, devem ser realizados, exclusivamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, sendo vedada qualquer ligação em dias de feriado. Além disso, o número telefônico utilizado pela empresa deve ser identificado pelo consumidor, sendo vedada a utilização de número privativo.

O descumprimento da lei poderá ser denunciado ao PROCON/MS para apuração. "Em caso de descumprimento da lei, o consumidor deverá acionar o Procon que ficará responsável por averiguar a denúncia e assim, aplicar a multa cabível", explicou Amarildo Cruz.

As multas aplicadas serão revertidas em favor do Fundo Especial de Apoio à Programas de Proteção e Defesa do Consumidor ou equivalente

2º Secretário cobra manutenção em área de lazer do Jardim das Virtudes na capital

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou ao Prefeito de Campo Grande, Marcos Marcello Trad, a construção de uma quadra poliesportiva e a revitalização da área de lazer do Bairro Jardim das Virtudes.

Segundo moradores da região, a área, localizada entre as Rua Nilton Suelo e João Vieira de Almeida está totalmente abandonada, sem manutenção, servindo de depósito de lixo e criadouro de mosquitos. "Um espaço como esse precisa ser melhor aproveitado, poderia servir de lazer para jovens e adultos da região, mas atualmente está inutilizado por falta de limpeza e manutenção", explica o deputado.

A indicação apresentada será encaminhada também ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação, Rudi Fiorese.