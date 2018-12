Deputado propõe frente parlamentar sobre unidades ambientais de conservação 

O deputado estadual, Renato Câmara - Divulgação

A questão ambiental em Mato Grosso do Sul foi tema da fala do deputado Renato Câmara (MDB) na tribuna da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (12). Câmara propôs a criação de uma frente parlamentar para desenvolvimento das unidades ambientais de conservação do Estado, após participar de uma audiência pública, realizada na última segunda-feira (10) em Bonito, sobre os danos ambientais causados pela enxurrada ao Rio da Prata.

“Para que possamos avançar na preservação ambiental, eu propus uma frente parlamentar para tratar de conservação ambiental e já temos adesão de mais de 30 instituições. A intenção é que, em 2019, tenhamos reuniões periodicamente para discutir a questão ambiental”, explicou o parlamentar.

De acordo com Renato Câmara, o trabalho do grupo seria iniciado pelos problemas mais latentes. “Começar com as áreas que estão em risco e que dependem do turismo como Bonito, Bodoquena e Jardim. Começar com o Rio Miranda. Já temos pontos alinhados para apresentar na frente parlamentar. MS precisa avançar na questão ambiental”, disse.

O deputado afirmou ainda que a ideia é buscar soluções já adotadas por outros estados e países. “O Paraná apresentou, alguns anos atrás, plano de microbacias que estão dando resultados importantes hoje. Poderíamos adaptar para os problemas da Bacia da Serra da Bodoquena. Uma outra sugestão seria incentivos aos produtores rurais que invistam em ações de conservação ambiental. Na Europa, produtores que tenha boas práticas recebem um selo ambiental para usar nos produtos que comercializam”, defendeu.

Câmara ainda fez um alerta para a importância da discussão sobre Meio Ambiente. “Se continuar da forma que está sendo conduzido, daqui a dez anos Bonito não existirá mais da forma como conhecemos hoje. Nós do Poder Público temos que mostrar a direção, discutir para que possamos avançar”, finalizou.