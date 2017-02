Deputado, prefeito e vereadora de Aral Moreira buscam geração de emprego e qualificação para trabalhadores

A abertura de novas vagas de emprego e a qualificação profissional para a população de Aral Moreira é uma das principais preocupações do prefeito Alexandrino Garcia (PR), dos vereadores da cidade e do deputado Paulo Corrêa (PR), parlamentar mais votado no município e atual presidente da Comissão de Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa do Estado.



O assunto foi tema de reuniões importantes nesta semana com o presidente da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de MS), Edison Araújo, e com o presidente da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen.



De acordo com o prefeito as reuniões foram produtivas e as ações vão beneficiar os moradores da cidade. “O objetivo da nossa administração é, com a ajuda do deputado Paulo Corrêa, buscar mecanismos e atrativos para a instalação de indústrias em nosso município. Também aproveitamos para pedir o envio de uma carreta profissionalizante com cursos no ramo da construção civil”, explicou ele após reunião na Fiems.



Já na Fecomércio a solicitação foi para a área da saúde. “Solicitamos novamente a ida da carreta do OdontoSesc e tão logo irá a unidade móvel saúde da mulher e cursos de capacitação profissional pelo Senac, o Programa Cozinha Brasil”, comemorou.



Para o deputado Paulo Corrêa, as iniciativas são essenciais e garantem oportunidade de trabalho para os moradores da cidade. “Aral Moreira, assim como outros municípios do Nosso Estado, é uma cidade que tem um grande potencial econômico. Por isso queremos levar indústrias para a região, mas a capacitação de mão de obra é fundamental para atender essa demanda. Esse é nosso foco”, disse o parlamentar.



Todas as solicitações foram feitas em conjunto pelo prefeito Alexandrino Garcia, vice-prefeito Wilson Gonçalves, deputado Paulo Corrêa, vereadora Vera Cruz Bonaldo e pelo Secretário de Administração Giovani Corbari.

