Deputado Pedro Kemp pede prioridade a professores indígenas

Com o intuito de fortalecer as tradições indígenas, o deputado Pedro Kemp (PT) usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira (31) para defender as vagas para professores indígenas, na próxima publicação de edital de contratação pelo Governo do Estado.

Segundo o deputado, a divulgação das vagas será em breve e ele teria recebido uma comissão de professores indígenas que pediram prioridade às escolas em áreas indígenas. “Todos os professores a serem contratados em regime temporário deverão fazer a inscrição agora, porém não está sendo suscitada a prioridade para as questões indígenas. Portanto, esses professores pediram para que eu lute para que eles sejam lotados nas comunidades”, disse Pedro Kemp.

O parlamentar apresentou indicação e explicou ainda a especificidade do pedido. “É preciso ver de qual etnia o professor é, pois, às vezes, ele tem o terena como sua língua materna e é alocado para dar aula em área guarani, onde se fala guarani. Ele não vai poder cumprir o direito indígena de ter aula bilíngue. Além disso, tem que levar em consideração o conhecimento específico das tradições daquela etnia, que vão além da língua”, explicou.

Kemp ainda defendeu que a Constituição Federal garante a valorização dos aspectos de cada etnia e que seriam necessárias mais vagas para indígenas em concursos públicos de Mato Grosso do Sul. “Isso é fortalecer a política pública do Estado, atendendo cada especificidade”, finalizou.