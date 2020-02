Deputado pede recuperação de ruas no Jardim Bordon e Oliveira I

O deputado estadual Gerson Claro (PP) está solicitando à prefeitura de Campo Grande a recuperação de ruas e avenidas nos bairros Jardim Bordon e Oliveira I.

O expediente, apresentado no plenário da Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira (18), foi encaminhado ao prefeito Marquinhos Trad (PSD) e ao secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fioresi.

Na prática, a solicitação contempla obras de patrolamento nas ruas do Jardim Bordon e de patrolamento e cascalhamento no Oliveira I.

De acordo com o deputado, as fortes chuvas têm deixado as vias não pavimentadas bastante escorregadias e esburacadas, dificultando muito o tráfego de pessoas e veículos.

“O atendimento dessa solicitação vai representar uma melhoria na segurança dos motoristas e pedestres”, enfatizou.