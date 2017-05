Deputado pede para afastar presidente da Comissão de Ética da Presidência

O deputado Carlos Marun (PMDB-MS) entrou nesta quarta-feira, dia 10, com pedido de representação na Comissão de Ética da Presidência para afastar o presidente do órgão, Mauro Menezes, um dos últimos representantes do governo Dilma Rousseff em cargos influentes no Planalto.

Marun admitiu que pediu o afastamento pela relação dele com o "governo deposto". Menezes divulgou nota dizendo que suas decisões são fundamentadas em "normas legais" de "regulação de conduta" das autoridades e não têm "caráter partidário". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

