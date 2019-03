Deputado pede ações para região da “cracolândia” de Campo Grande

Capitão Contar falou sobre o problema nas regiões da Orla Morena e antiga rodoviária da capital

As regiões da Orla Morena e da antiga rodoviária de Campo Grande foram o tema levantado pelo deputado Capitão Contar (PSL) na sessão ordinária desta quarta-feira (20) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Segundo Contar, as áreas citadas são consideradas a “cracolândia” da capital sul-mato-grossense devido ao número elevado de usuários de drogas na região.

“Quero solicitar a atenção do Estado e da prefeitura para a situação em que esses usuários se encontram. A onda de violência que vem acontecendo nessa região fez com que comerciantes mudassem. A nova localidade da rodoviária é boa, mas a região da antiga ficou esquecida. Havia projeto desse prédio ser uma universidade, mas isso não se concretizou e o prédio está em ruínas. No lugar vemos tráfico, prostituição infantil, assaltos. É a cracolândia da capital”, afirmou.

O deputado ressaltou que a mesma situação tem acontecido na Orla Morena. “A região da Orla era para ser ponto turístico. Hoje virou área de risco e chega ao meu gabinete demanda de atuação na segurança, mas isso é paliativo”, afirmou.

De acordo com Contar, é necessário esforço conjunto para a solução do problema. “Peço apoio para que esse problema seja dirimido na raiz, para que voltemos a ter, no centro da capital, momentos de lazer, turismo e cidadania. Essa Casa de Leis tem que discutir e apresentar soluções, discutir projetos que coíbam atividades como essa. Temos que trazer o tema para cobrar providências junto ao Governo do Estado e à prefeitura”, defendeu.