Deputado Paulo Melo (PMDB) também se entrega à PF

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) Paulo Melo (PMDB) se entregou à Polícia Federal às 17h desta quinta-feira, 16. O deputado estava com uma mochila e acompanhado de advogados. Ele se entregou 15 minutos depois do presidente da Alerj, Jorge Picciani (PMDB). Ele não quis falar com a imprensa.

A decisão de sua prisão foi feita hoje, pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), da Primeira Seção Especializada, por unanimidade, junto com a de Picciani e do líder de governo na Alerj, Edson Albertassi (PMDB).