Deputado Onevan questiona qualidade do transporte intermunicipal de MS

O deputado Onevan de Matos (PSDB) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira (26), para falar da qualidade do serviço de transporte intermunicipal prestado no Estado. O parlamentar alegou que as empresas não estão cumprindo as exigências para a execução do serviço e questionou a falta de fiscalização.

“Recebi reclamação de uma pessoa que tomou um ônibus em Três Lagoas no início da noite. O motorista veio ziguezagueando. A Polícia Rodoviária Federal parou o ônibus em Ribas do Rio Pardo. Só às duas da manhã a empresa mandou outro ônibus para seguir viagem. Alguns passageiros tiveram que arrumar táxi para chegar ao destino. Os passageiros reclamam permanentemente das empresas”, explicou.

Para o deputado, a falta de fiscalização tem contribuído para as condições precárias dos serviços. “Já fui à Agepan [Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos] levar as reclamações. Tem ônibus que não tem assoalho. Se a empresa não está atendendo o que foi acordado na concessão, tem que ter fiscalização. É uma situação preocupante que deve ter providência para que passageiro não seja jogado a esse descaso. Vou falar pessoalmente com governador, porque ele não compactua com isso”, disse.

Segundo o líder do governo na Casa de Leis, deputado Barbosinha (DEM), medidas já vêm sendo tomadas. “A Agepan já começa a tomar providência, em alguns trechos haverá troca de empresa. A linha que atende Santa Rita do Pardo passa a ser operado por uma nova empresa”, esclareceu.

O tema levantado por Onevan de Matos ainda contou com o apoio de outros parlamentares. “Precisamos achar uma maneira de resolver o problema com a modernização da Legislação para permitir uma fiscalização mais efetiva”, defendeu o deputado João Henrique (PR).

O deputado Evander Vendramini (PP) relatou situação semelhante no transporte prestado em Corumbá. “Sou de Corumbá e essa foi uma cobrança durante muitos anos. Temos contrato de empresa que opera há 40 anos e há 10 está sem contrato. A Agepan só tem feito autorização. Não há licitação no transporte intermunicipal. O transporte se encontra no estado que está por omissão”, disse.