Deputado Neno Razuk solicita melhorias em diferentes áreas para quatro municípios

Foram três indicações durante a sessão de hoje

Em sessão ordinária desta terça-feira (2), o deputado estadual Neno Razuk solicitou envio de materiais esportivos para as escolas e associações desportivas de Itaquiraí; reforma da Escola Gabriel Vandoni, em Corumbá; além da manutenção da pavimentação asfáltica (tapa-buraco) e sinalizações vertical e horizontal no trecho da MS-475 e MS-141, que liga os municípios de Novo Horizonte do Sul e Ivinhema.

O deputado salientou que a atual situação das rodovias coloca em risco a vida dos usuários. Sobre a escola de Corumbá, ele pontuou que o prédio tem três andares e cada andar conta com banheiros, estando interditados os do primeiro andar, além disso é preciso reformar o muro da escola, considerado muito baixo. A outra solicitação ressalta a importância do esporte para crianças e adolescentes para atender o município de Itaquiraí.