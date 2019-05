Deputado Neno Razuk solicita melhoria para bairros de Campo Grande

Pavimentação asfáltica na Avenida José Vicente Pereira Neto, no Bairro Vivendas do Parque, e mais rigor na fiscalização dos terrenos, localizados na Rua Itapetinga, Jardim Zé Pereira, e que precisam urgentemente de limpeza. Os pedidos foram feitos pelo deputado estadual Neno Razuk em sessão desta quarta-feira (8).

No primeiro caso, o deputado destacou que as condições dos terrenos e ruas de bairros da Capital constantemente são relatados pela imprensa local e que a falta de infraestrutura , como asfalto, iluminação e calçadas gera muita insatisfação. Ele também lembrou que os locais, não recebendo a atenção adequada como no caso da falta de limpeza dos terrenos na Rua Itapetinga, também acabam sendo ambiente propício à proliferação do mosquito da dengue.

Outros pedidos – O deputado também fez solicitações de patrulha mecanizada para o município de Dourados e também de provimento de cargos vagos de defensor público para a comarca do município.

Neno Razuk também solicitou patrolamento e cascalhamento da estrada que liga Corguinho a Baianópolis. A estrada vicinal se estende por quase 17 quilômetros não tem recebido manutenção com a frequência necessária.