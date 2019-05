Deputado Neno Razuk solicita formalização de Plano para atender povos indígenas

Em sessão desta quinta-feira (2), o deputado estadual Neno Razuk solicitou ao Poder Executivo que formalize o Plano Estadual de Políticas Públicas para os Povos Indígenas, que foi apresentado em 2018 e visa a realização de ações efetivas para atender a população indígena de todo o Estado, proporcionando melhor qualidade de vida.

Neno Razuk, que preside a Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas da Casa, salientou que o Plano em questão foi resultado de seis meses de pesquisas, período em que também foram realizadas diversas reuniões, consultas e visitas em 36 aldeias de 29 municípios do Estado.

“É importante destacar que integram o Plano matérias como meio ambiente, agricultura familiar, saúde, esporte, educação, entre outros”, acrescentou.

Infraestrutura - O deputado também solicitou estudo técnico para recuperar o trecho de quase oito quilômetros, que vai da Curva do Rosa até a Ponte de Concreto sobre o Córrego da Figueira, em Coxim. O trecho é rota do escoamento da produção e do transporte escolar.