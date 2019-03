Deputado Neno Razuk propõe criação da Farmácia Veterinária Popular

Projeto de Lei, do deputado estadual Neno Razuk, apresentado nesta quinta-feira (21) propõe viabilizar o acesso a medicamentos de uso veterinário a tutores de animais domésticos, por meio da chamada Farmácia Veterinária Popular.

Trata-se de estabelecimentos farmacêuticos privados que, por meio de convênio com os municípios, vão comercializar diretamente ao consumidor (no varejo), com preços subsidiados, medicamentos de uso veterinário e que tenham como finalidade o tratamento de doenças em animais domésticos.

“Sabemos o quanto os animais domésticos estão presentes nas famílias e que, muitas vezes, quando há o adoecimento, o tutor não tem condições financeiras de custear o tratamento. Queremos tornar possível esse cuidado”, disse o deputado.

Considerando apenas cães e gatos, dados apresentados no projeto apontam aumento de 17,6% no número desses animais nos últimos anos. O dado é do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).