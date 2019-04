Deputado Neno Razuk faz solicitações para atender Amambai e a Capital

O deputado estadual Neno Razuk fez duas solicitações durante sessão desta quinta-feira (11), sendo a instalação de um semáforo no cruzamento das Ruas Quintino Bocaiúva com Planalto, no Bairro Jardim TV Morena, na Capital, além de um Centro de Atendimento à Mulher no município de Amambai, para dar apoio às mulheres que sofrem algum tipo de violência.

Atualmente esse atendimento está concentrado no CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e a criação de um espaço para esta finalidade além de demonstrar mais atenção à questão, desafogaria os CREAS.

Sobre a instalação do semáforo, o deputado salientou que o local tem sido cenário de acidentes, alguns muito graves e que é urgente uma atenção para o trecho.