Deputado Neno Razuk faz solicitações nas áreas de infraestrutura, saúde e esporte

Em sessão ordinária desta quarta-feira (20), o deputado estadual Neno Razuk fez solicitações em diferentes áreas para atender municípios de Corumbá, Dourados e Campo Grande. Para a Capital, ele solicitou obras de drenagem na Rua Teófilo Otoni, no Bairro Sayonara; para Dourados o pedido foi de um arco cirúrgico para atender o Hospital da Vida e para Corumbá ele solicitou recursos do Fundo de Investimentos Esportivo (FIE) para desenvolvimento e execução do Projeto Lutas na Escola e suas Possibilidades como Instrumento Pedagógico.

No caso do projeto na área esportiva, o trabalho, criado pelo professor Luis Victor Ortelhado Pimenta, deve ser realizado na Escola Municipal José de Souza Damy. A própria direção fez o pedido, pois o projeto visa promoção da saúde mental e física dos alunos, por meio do esporte, no caso as artes marciais. Os recursos, quando disponíveis, serão aplicados na compra de materiais como kimono, tatame, cordas e cones.

Com relação ao pedido de arco cirúrgico para o Hospital da Vida, o deputado destacou que a unidade hospitalar atua como principal porta de urgência da região, prestando atendimento nos cuidados da neurologia e neurocirurgia, além de traumato-ortopedia e procedimentos diagnósticos e leitos clínicos, cirúrgicos e de terapia intensiva para a rede de atenção às urgências.

Ainda durante a sessão desta quarta-feira (20), o deputado pontuou a necessidade de drenagem da Rua Téofilo Otoni, em trecho que consta trilho do trem. Em dias de chuva a água fica acumulada dificultando a passagem de carro e resultando em transtorno a quem passa pelo local.