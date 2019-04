Deputado Neno Razuk faz quatro solicitações durante sessão desta quinta-feira

Em sessão ordinária desta quinta-feira (4), o deputado estadual Neno Razuk fez quatro solicitações. O primeiro pedido, endereçado ao Senado, ressalta a importância da apreciação do Projeto de Lei 6.575/ 2016, da Câmara dos Deputados, que dispõe sobre a coleta de informações sobre o autismo nos Censos Demográficos.

Na terça-feira (2) o TEA (Transtorno do Espectro Autista) foi lembrado em todo o mundo, como forma de conscientizar e orientar as pessoas sobre o transtorno – na mesma data o deputado apresentou na Assembleia Legislativa Projeto de Lei para instituir, nas unidades de saúde de Mato Grosso do Sul, a aplicação de questionário para auxiliar na identificação do TEA.

Outras indicações – Ainda nesta quinta-feira, o deputado solicitou manutenção na estrada vicinal no trecho, que se estende por quase 30 quilômetros, entre o Posto de Combustíveis Laranjeiras e a Fazenda Santa Maria, no município de Paranhos. A estrada é importante para escoamento da produção agrícola.

Em outra solicitação ele pediu que sejam viabilizados recursos para aquisição e instalação de três conjuntos de academia ao ar livre em praças ecológicas no município de Naviraí e encaminhou pedido para melhoria do sinal de celular na localidade de Campo Seco, em Laguna Carapã. Na região do Campo Seco estão cerca de 30 propriedades rurais, abrigando diversas famílias que precisam estabelecer comunicação eficiente.