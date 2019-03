Deputado Neno Razuk faz duas solicitações durante sessão desta terça-feira

Em sessão desta terça-feira (12), o deputado estadual Neno Razuk apresentou duas solicitações, que visam melhorar as condições de quem vive em Mato Grosso do Sul. A primeira visa a pavimentação asfáltica em trecho da MS- 485, que liga os municípios de Amambai e Aral Moreira. O trecho é considerado corredor para escoar a produção, além de dar acesso aos estudantes e moradores da área rural.

Outra indicação feita nesta terça-feira se refere aos danos ambientais em Nova Alvorada do Sul, decorrentes do uso incorreto da fertirrigação com vinhaça. O deputado pede atenção especial dos órgãos competentes para evitar os prejuízos ambientais e às pessoas que vivem ali.