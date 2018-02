Deputado Marcio Fernandes solicita unidades odontológicas para 7 cidades

De acordo com o deputado Marcio Fernandes, as solicitações foram planejadas após ouvir moradores e lideranças nos municípios e estudos para detectar as prioridades de cada região - Foto: Fernando Hassessian

O Deputado Marcio Fernandes protocolou na Assembleia Legislativa uma solicitação de unidades odontológicas móveis em diversos municípios de Mato Grosso do Sul. A indicação foi direcionada à Secretaria Nacional de Governo, comandada pelo Ministro Carlos Marun.

Os municípios contemplados com as indicações são Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Ponta Porã, Ivinhema, Coxim, Miranda, Naviraí e Nova Andradina.

Além da solicitação de unidades odontológicas, o Deputado Marcio Fernandes também solicitou nesta semana o incremento de recursos direcionados à saúde de 11 municípios e também ambulâncias para mais 14 municípios.

Em relação ao pedido de incremento nos recursos para a Atenção Básica em Saúde, o aporte deve atender hospitais, postos de saúde, atendimento domiciliar e outros serviços de saúde. Segundo o deputado, mais municípios ainda devem ser atendidos nas próximas etapas, sendo que a ordem de cidades escolhidas se deve aos estudos de necessidade e viabilidade de atendimento, embora praticamente todas as cidades devam receber aporte de recursos nas próximas etapas, principalmente para a saúde.

De acordo com o deputado Marcio Fernandes, as solicitações foram planejadas após ouvir moradores e lideranças nos municípios e estudos para detectar as prioridades de cada região. “Cuidar da saúde dos municípios é fundamental para promover a qualidade de vida e o bem-estar da população, por isso, estou buscando com o Ministro Marun esse recurso, e tenho certeza de que seremos atendidos o mais rápido possível, já que ele também conhece a necessidade de se investir na Saúde dessas cidades”, relatou o deputado.