Deputado Marcio Fernandes pede aumento do efetivo policial em Sidrolândia

Com apenas 33 policiais militares para atender a cidade, sendo dois oficiais, três administrativos, dois plantonistas no Fórum e geralmente dois a três de férias por mês e média de um ou dois de atestado, Sidrolândia pode ter, efetivamente, somente 21 policiais para atender toda a cidade. Essa situação preocupou o Deputado Estadual Marcio Fernandes, que encaminhou ofício à Sejusp – Secretaria de Justiça e Segurança Pública, pedindo o aumento do efetivo no município.

“Considerando ainda que existem audiências de custódia diárias, recâmbio de presos para outros municípios, entre outras tarefas, uma das maiores cidade de MS conta com apenas 2 viaturas com dois policiais cada para atender toda a região urbana e rural” calcula o deputado, durante a apresentação de seu pedido.

Ainda de acordo com o deputado, no que tange ao policiamento civil, existem dois delegados e seis investigadores, e dos seis, quatro trabalham de plantão, e como cuidam da delegacia, não saem para as ruas. Sidrolândia tem hoje cerca mais de 54 mil habitantes e é a cidade que tem o maior número de assentamentos no Estado.