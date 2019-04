Deputado Marcio Fernandes participa de audiência do Ministério da Saúde

Marcio Fernandes e o Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta debatem projetos na Saúde

Em passagem por Brasília para representar Mato Grosso do Sul na Agricultura, o Deputado Estadual Marcio Fernandes participou também de audiência com o Ministério da Saúde, ao lado do ministro Luiz Henrique Mandetta.

Autor de diversos projetos de lei em Mato Grosso do Sul para garantir direitos na área da saúde da mulher e da gestante, Marcio Fernandes se reuniu com o Ministro para debater ações em nível nacional, além da troca de experiências com outros Estados e conhecer soluções que possam ser aplicadas por aqui.

Nesta semana, Marcio Fernandes leva à Assembleia o debate sobre o projeto de lei de sua autoria para a prevenção e combate à Endometriose. Na mesma linha, o parlamentar também apresentou leis que estabelecem políticas de acesso gratuito aos exames de trombofilia e o teste do coraçãozinho, entre outros.

Agenda - Marcio Fernandes começou sua agenda em Brasília na quinta-feira, dia 25, quando se reuniu com a Ministra da Agricultura para debater o Programa Nacional de Febre Aftosa e créditos ao produtor rural.

Como presidente da Secretaria Nacional de Agricultura e há 12 anos à frente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Marcio Fernandes levou a experiência de sucesso em Mato Grosso do Sul a todo o País, possibilitando avanços no agronegócio, importante fonte de emprego e renda no Brasil.