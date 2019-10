Deputado Marçal institui Comenda para homenagear educadores

Projeto de Resolução do deputado estadual Marçal Filho (PSDB), criou a “Comenda Professora Maria Ildonei de Lima Pedra” - Foto: ALMS

Projeto de Resolução do deputado estadual Marçal Filho (PSDB), criou a “Comenda Professora Maria Ildonei de Lima Pedra”, para homenagear os profissionais de Educação em Mato Grosso do Sul. O projeto foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (09).

A Comenda Professora Maria Ildonei de Lima Pedra tem como objetivo homenagear os profissionais de Educação com atuação no setor público ou privado, que tenham contribuído de maneira excepcional para o desenvolvimento da educação sul-mato-grossense.

O reconhecimento será entregue pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em sessão solene que será realizada na semana do dia 15 de outubro de cada ano, período em que se comemora o Dia do Professor. Conforme Marçal Filho, a Comenda tem como finalidade reconhecer e valorizar os profissionais que ajudam a construir com dedicação a educação no Estado.

O nome da Comenda justifica-se em razão do excepcional serviço prestado pela Professora Maria Ildonei de Lima Pedra à educação, militante histórica da área e dos direitos das mulheres. Ela compôs a diretoria da Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) por aproximadamente 20 anos, onde exerceu o cargo de secretária-geral adjunta por dois mandatos.

A professora Maria Ildonei de Lima era do município de Camapuã e começou a lecionar em 1982. Ela mudou para Campo Grande em 2.000, para lecionar na Escola Estadual Lino Vila Chá e foi eleita representante sindical da ACP (Associação Campograndense dos Profissionais em Educação). Além de ser reconhecida no grande trabalho que desenvolvia na educação, também se destacou na defesa dos direitos das mulheres, principalmente sobre a violência. A professora Maria Ildonei morreu no ano passado aos 70 anos.