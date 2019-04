Deputado Lucas de Lima recebe Carta da Água representando comissão do meio ambiente

O deputado Lucas de Lima, presidente da Comisssão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, recebeu durante a sessão de 23 de abril, a Carta da Água, que reúne os principais assuntos discutidos no I Seminário Estadual da Água. O documento recebido também contém com propostas para ajudar na preservação das águas do Estado.

O parlamentar, que também está coordenando a frente parlamentar de combate ao turvamento e assoreamento dos rios da região de Bonito, elogiou a participação do Rotary Club e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) nessa luta:

"Creio que estamos vivendo um momento decisivo para salvar as bacias e rios do nosso Estado. Nós como deputados estamos nos mobilizando e procurando soluções para mudar a situação em que se encontram os mananciais.E precisamos de muito mais ajuda nessa luta. O apoio do Rotary e da UEMS são fundamentais, pois trazem à tona a preocupação de uma parte importante da sociedade com o meio ambiente. Esse é um importante legado que vamos deixar para as próximas gerações. Temos que transformar todo esse esforço em resultados imediatos. Vamos continuar debatendo esse tema e cobrando celeridade dos órgão responsáveis. Esse é só o começo"

O documento foi entregue pela a engenheira ambiental Ana Luiza Abrão, representando os parceiros do Seminário e vai colaborar para nortear os trabalhos das comissões e frentes parlamentares da Assembléia Legislativa.