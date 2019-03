Deputado Lucas de Lima entrega troféu em homenagem a todas as mulheres

O deputado estadual Lucas de Lima participou da sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e entrega do Troféu Celina Jallad, ocorrida no dia 08 de março na Assembléia Legislativa e escolheu a empresária Gisele de Almeida Serra Barbosa para receber a honraria representando todas as mulheres sul matogrossenses.

Gisele atualmente é diretora da Rede MS Integração de Rádio e Televisão e sócia proprietária do Pátio Central Shopping. Além disso também já atuou no ramo imobiliário por 12 anos e foi diretora da Associação Comercial de Campo Grande por duas vezes. Também foi tabeliã do 5º Tabelionato de Notas da cidade e diretora por duas gestões da Anoreg BR - Associação dos Notários e Registradores do Brasil.

"A Sra. Gisele representa muito bem a mulher empreendedora do nosso estado. É uma mulher empenhada em fazer o melhor em tudo que realiza. Ele exemplifica muito bem a mulhere que todos os dias encara as dificuldades de cabeça erguida, e que precisa muitas vezes renunciar a tantas coisas em prol de um objetivo maior. Através dela quero destacar a importância da mulher na sociedade, pois elas são peças fundamentais na construção de um mundo melhor. Sua doçura, dedicação e espírito de entrega são características que as tornam ainda mais especiais. Para mim é uma honra poder prestar essa homenagem.", destaca o parlamentar.