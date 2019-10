Deputado Lucas de Lima cria projeto para auxiliar consumidores

O Deputado Lucas de Lima (solidariedade) apresentou durante a sessão plenária da última quinta-feira (03/10) o projeto de Lei que tem como base que todo consumidor que encontrar um produto com data de validade vencida dentro de qualquer estabelecimento tem o direito de adquirir o mesmo produto com validade no prazo ou adquirir um semelhante no mesmo valor sem ter que comprar o produto.



A intenção do projeto é conscientizar a população a verificar o prazo de validade dos produtos, levando em consideração que muitos acabam levando pra casa produtos sem olhar a validade, isso acontece pela correria do dia a dia e até mesmo pela falta de costume da população em checar esses produtos.



“Em alguns mercados infelizmente são encontrados produtos com o prazo de validade vencido, isso acontece por irresponsabilidade ou descuido e quando algum consumidor encontra um produto desta forma aciona o Procon (Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor), que acaba gerando uma multa para o estabelecimento e os dois acabam perdendo. Com a Lei aprovada, ambos saem ganhando”,explicou o Deputado Lucas de Lima.