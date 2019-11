Deputado Lucas de Lima apresenta projeto de lei para homenagear motoristas de aplicativos

Proposta tem como objetivo comemorar a data em todo o Estado

Na última terça-feira (05) O deputado Estadual Lucas de Lima (Solidariedade) apresentou o Projeto de Lei 287/2019 para instituir em Mato Grosso do Sul o Dia do Motorista de Aplicativos, que deverá ser comemorado, anualmente, no dia 22 de setembro.

“Essa data comemorativa veio para homenagear os motoristas de aplicativos que se dedicam a prestar um serviço com excelência, muitas vezes colocando em risco a sua própria vida, como em diversos casos citados pela mídia em que esses nobres trabalhadores perderam seus veículos, pertences e até mesmo a vida. Homenageá-los é uma forma de agradecimento para essa categoria de trabalhadores que auxiliam a mobilidade urbana”, destacou o deputado Lucas de Lima.

São considerados Motoristas de Aplicativos os profissionais que realizam o transporte de passageiros através das plataformas digitais que conectam os usuários aos motoristas.

Preocupação – O deputado Lucas de Lima se comoveu com o caso do motorista campo-grandense, Matheus Pereira Santana, de 22 anos, que foi torturado e executado com 15 tiros em Pedro Juan Caballero, após ser contratado para fazer uma corrida particular até o município que faz fronteira com o Paraguai.