Deputado Junior Mochi é recebido por Alckim em São Paulo

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB) foi recebido nesta segunda-feira (14) pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB) no Palácio Bandeirantes, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris (PSDB). “Os dois Estados tem muito em comum, principalmente quanto a medidas que possam incentivar a produção e melhorar a qualidade de vida da população. No encontro falamos das oportunidades que temos de unirmos esforços para novas conquistas, principalmente no que diz respeito a investimentos federais de interesse dos dois Estados”, disse Mochi.

Na Capital paulista, Mochi participou ainda da Sessão Solene de outorga da Honra ao Mérito da Assembleia Legislativa e após a cerimônia, se reuniu com deputados estaduais e à convite do presidente da ALESP, Cauê Macris e do deputado estadual, Fernando Capez, realizou uma visita ao espaço da ouvidoria da Casa de Leis instituída em 2015, a fim de conhecer as funcionalidades e ferramentas utilizadas com objetivo de auxiliar o cidadão em suas relações com o Estado. “Está em nossos planos implantar a ouvidoria na Assembleia Legislativa de Mato Groso do Sul e a experiência paulista será de grande valia” pontua Mochi.

Quanto ao encontro com Alckmin, Mochi o considerou positivo. “O governador de São Paulo conhece a realidade dos dois Estados, tem uma visão ampla dos problemas e das soluções possíveis e sabe que juntos os dois Estados pode potencializar seus esforços” concluiu.

