Deputado João Henrique anuncia, na tribuna, saída do G-10

O deputado estadual João Henrique (PL) anunciou nesta manhã (20) a saída do G-10, grupo formado no ano passado nas composições da Casa de Leis. “Continuarei a enfrentar aqui os mesmos temas com independência, por enquanto, e espero. Deixo agora de fazer uma política de grupo, agindo com representatividade para todas as bandeiras que me engajo, as mudanças na política, as mudanças na política tributária, o movimento chega de impostos. É melhor que eu não participe de um bloco, pelo menos por enquanto", definiu.

“Na CCJR sempre fiz questão de tentar corrigir projetos e iniciativas dos parlamentares, se eu via que havia uma maneira de tais propostas prosperarem. Já tive conciliações com vários parlamentares de diferentes posições partidárias que me propiciaram crescimento pessoal, e faço agora uma oposição oxigenada que reconhece as novas ideias e o compromisso com a verdade. Agradeço aos parlamentares que caminharam comigo ao longo do ano legislativo”, concluiu João Henrique.

O deputado Marçal Filho (PSDB) considerou o ano de 2019 bastante produtivo para os parlamentares. “Mesmo com posições contrárias, Vossa Excelência enriqueceu muito a Comissão de Constituição, Justiça e Redação [CCJR], balizando com seu arcabouço jurídico. Tenho certeza que continuará brilhando em sua trajetória parlamentar, pois nossos mandatos são, antes de tudo, autônomos”, ressaltou.

O deputado Coronel David (PSL) destacou a importância dos debates na política. “É uma alegria falar aqui do meu grande carinho por você, que sempre, apesar das diferentes visões, fará muita falta dentro do nosso grupo criado ano passado, que cresceu e fortaleceu nesta Casa de Leis. Agradeço sua visão jurista em relação aos projetos que aqui tramitam e espero que continue nos ajudando para que neste Parlamento ecoe a voz da sociedade”, considerou.

O deputado Londres Machado, atual líder o G-10, também parabenizou o parlamentar que estava na tribuna. “Te olho jovem aí nesta tribuna e lembro-me de mim quando comecei, com muitos sonhos e vontade de vencer. O senhor também ajudou em todo o trabalho e valorização de nosso grupo ao longo de ano passado. Quero manifestar aqui seu enriquecimento ao grupo e afirmar que os seus olhos não viram ainda e o seu coração não sentiu a consideração que tenho por você”, reiterou o parlamentar.

O deputado Professor Rinaldo (PSDB) também completou a ideia dos parlamentares que o antecederam. “É natural essa mudança nas comissões, mas isso não mudará em nada a sua atuação parlamentar. Vossa Excelência tem um papel fundamental, e eu demonstro agora neste momento o meu carinho, gratidão, pois o senhor, novo nesta casa, já chegou participando, debatendo e divergindo, é isso que enriquece o trabalho parlamentar. Isso não te tira o brilho. Caminhemos juntos e vamos em frente", avaliou.

O 2º secretário da Casa de Leis, Herculano Borges (Solidariedade), também falou sobre a saída de João Henrique do bloco parlamentar. “Respeitamos a sua vontade e desejamos muito sucesso em seu mandato”, enfatizou