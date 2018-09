Deputado João Grandão cobra solução para falta de pavimentação em assentamento

Atendendo solicitação dos produtores rurais do assentamento Dorcelina Folador, em Ponta Porã, o deputado João Grandão apresentou indicação na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (25), solicitando patrolhamento, cascalhamento e compactação das estradas da comunidade.

O parlamentar esteve no último fim de semana na região, e ouviu a reclamação dos moradores sobre a condição precária das vias, que se resume a buracos, causando prejuízos aos produtores no escoamento da produção e dificuldade no transporte dos estudantes, principalmente no período de chuva.

O pedido é destinado ao Secretário de Estado de Infraestrutura Helianey Paulo da Silva e aos deputados federais José Orcírio Miranda e Vander Loubet.