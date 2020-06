Deputado Jamilson participa de assinatura de convênio para ampliar asfalto em Miranda

A obra vai ampliar em 30% o asfalto no município de Miranda

O deputado estadual Jamilson Name e o prefeito de Miranda, Edson Moraes, participaram nesta quinta-feira (04/06) de um Ato de Assinatura na Governadoria para celebrar o convênio com o objetivo de asfaltar três bairros do município: Carandá, Jardim Shalon e Baiazinha.

O Ato teve a participação dos secretários Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Sérgio de Paula (Articulação Política), o deputado federal Beto Pereira, além do vice-prefeito Ronaldo Lisboa e de secretários municipais.

Conforme o deputado Jamilson, a parceria com o prefeito Edson Moraes tem potencializado o desenvolvimento efetivo de Miranda. “Nós estamos dando apoio na Assembleia para que o Governo possa destinar investimentos e melhores condições para a população nos municípios. O convênio de hoje vai mudar a vida de milhares de pessoas, principalmente a população dos bairros Carandá, Shalon e Baiazinha. Gente que espera há décadas pelo asfalto e que em poucos meses poderá contar com a realização desse sonho”, afirma Jamilson.

Para ter uma ideia da importância desse convênio, a obra vai ampliar em 30% o asfalto existente hoje em Miranda. A previsão é que a obra seja concluída até o final do ano.