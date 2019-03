Deputado Jamilson Name e Vereador Vicente solicitam melhorias para Água Clara

Secretários Ésio de Matos e Sand Donero, o vereador Vicente e o deputado Jamilson Name com as solicitações da população de Água Clara

O deputado estadual Jamilson Name (PDT) e o vereador Vicente Amaro, do município de Água Clara, encaminharam ao governador Reinaldo Azambuja um documento reivindicando uma série de obras e um furgão para atender à população.

Entre as solicitações de obras, está a realização de obras para asfaltamento da rodovia MS-245 e a construção de pontes de concreto no trecho de 40 Km que é cortada por córregos. A estrada liga a MS-324 até o Distrito de São Domingos. Outra solicitação é a construção de um Posto de Saúde no Distrito de São Domingos, localizado também no município de Água Clara.

Os pedidos tem o aval da Câmara de Vereadores do município que aprovou as Indicações apresentadas pelo vereador Vicente. Os documentos foram encaminhados pelo deputado Jamilson Name ao secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith e ao governador Reinaldo Azambuja. A solicitação do posto de saúde também foi encaminhada para o secretário de Saúde, Geraldo Resende.

Para o setor da Cultura, o deputado Jamilson Name e o vereador Vicente Amaro, reunidos com os secretários municipais de Esportes, Ésio de Matos, e de Cultura, Sand Donero, pedem a destinação de um veículo furgão para transporte das atividades do município para os bairros, escolas e distritos. A ideia é que a população de Águia Clara possa contar com cinema-móvel e palco itinerante para atrações de teatro e outras atividades educativas e culturais.

Deputado com atuação forte na área do esporte, Jamilson Name encaminhou para o Governo do Estado o pedido para reforma do pólo esportivo e a construção de um campo em Água Clara. O objetivo é permitir uma estrutura para que a população e os atletas tenham condições para a prática de atividades esportivas.

“São pedidos importantes para a população que o vereador Vicente traz para o nosso gabinete e que levamos ao governador e aos secretários de estado para que as medidas sejam tomadas. Tenho a certeza que trabalhando unidos com os secretários Ésio de Matos e Sand Donero, além do prefeito Tupete, vamos conseguir maior atenção do governo e desempenhar o melhor trabalho para a população de Água Clara”, afirma o deputado Jamilson Name.