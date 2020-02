Deputado Jamilson e vereador Pedrinho Cabeleireiro conseguem reforma de ponte em Camapuã

A solicitação dos moradores foi encaminhada para o governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Murilo Zauith. - (Foto: Divulgação)

O deputado estadual Jamilson Name e o vereador Pedrinho Cabeleireiro conseguiram a reforma da ponte sobre o Ribeirão Salgado, próxima da Igreja São José, rodovia estadual MS-438.

“Junto com o vereador Pedrinho Cabeleireiro, levamos a reivindicação da população de Camapuã para o Governo do Estado. Fomos atendidos com a reforma da ponte que agora vai dar mais segurança para a população que utiliza a rodovia para transporte da produção agrícola, pecuária, insumos e das pessoas que moram nessa importante região de Camapuã”, destaca o deputado estadual Jamilson.

Além de Camapuã, a reforma da ponte na MS-438 atende também à população de Ribas do Rio Pardo, pois na região está localizada a divisa entre os dois municípios.

