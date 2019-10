Deputado Jamilson alerta para os riscos de intoxicação por bórax

Assessoria de Imprensa - Deputado Jamilson Name - Marcelo Pereira

O deputado Jamilson é autor do Projeto de Lei que proíbe a utilização e comercialização de gelecas, “slimes” e produtos similares destinados às crianças que contenham bórax - Foto: Luciana Nassar / ALMS

O deputado estadual Jamilson Name fez um novo alerta sobre os riscos de intoxicação por bórax (borato de sódio), substância utilizada na fabricação caseira ou comercial de gelecas ou “slimes” utilizados nas brincadeiras de crianças.

Uma criança de oito anos foi internada nesta semana após intoxicação por bórax seguida de reações alérgicas com manchas na pele por todo o corpo e dores no abdômen. A história foi revelada pela mãe, a influenciadora digital Thamires Ximenes.

O deputado Jamilson é autor do Projeto de Lei que proíbe a utilização e comercialização de gelecas, “slimes” e produtos similares destinados às crianças que contenham bórax na composição. A proposta foi aprovada em primeira discussão e está na pauta de votação final da Assembleia Legislativa para a próxima semana.

Conforme o deputado Jamilson, a medida busca maior segurança para crianças e os pais, já que o projeto foi elaborado a partir da notícia de casos de intoxicação de crianças e adultos ao manipular a substância e, até mesmo, durante a brincadeira com o slime. Os casos mais graves foram de inalação ou ingestão do bórax, provocando irritação das vias respiratórias, náusea, vômitos, diarréias e vermelhidão na pele.

“A proibição tem o objetivo de prevenir essas complicações que podem acontecer com a ingestão, inalação da substância ou do excessivo contato. Ainda mais porque o bórax está presente em algo amplamente utilizado pelas crianças como uma brincadeira”, afirmou o deputado Jamilson Name que é pai de um casal de gêmeos.

O bórax é uma substância utilizada pela indústria de produtos de limpeza e cosméticos, e também na fabricação do slime caseiro ou em larga escala como um ‘ativador’ para dar elasticidade ao produto, embora possa ser substituído por outras substâncias como amido de milho. A dosagem incorreta do bórax pode causar males para a respiração e pele. Além disso, é comum a sensibilidade ou alergia à substância.

O parlamentar também destaca que a Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária – emitiu um comunicado em maio para alertar que o bórax é vendido e utilizado de forma inadequada como ativador de slime. Além disso, a Anvisa advertiu que o uso dessa forma não é regulamentado e pode ser prejudicial para a saúde, especialmente de crianças.

O Projeto apresentado pelo deputado Jamilson prevê advertência para quem descumprir a Legislação e prazo de cinco dias para regularizar a situação. Se ao final do período o infrator não regularizar a situação, haverá multa de 500 Uferms - Unidades Fiscais Estaduais de Referência de Mato Grosso do Sul. Em caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro.