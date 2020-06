Deputado Felipe Orro é o entrevistado desta edição do Visão Parlamentar

Jornalista Gláucia Jandre entrevistou o deputado Felipe Orro por viodeoconferência - Foto: TV ALEMS

O deputado Felipe Orro (PSDB) é o entrevistado desta edição do Programa Visão Parlamentar. Ele é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Energisa, que investiga, desde novembro de 2019, possíveis irregularidades nas contas de energia elétrica em Mato Grosso do Sul.

Em sua entrevista, concedida à jornalista Gláucia Jandre, por meio de videoconferência, o andamento dos trabalhos da CPI durante a pandemia do COVID-19. Ele destaca que qualquer cidadão pode fazer denúncias, sugestões ou reclamações à CPI da Energisa, através do telefone (67) 3389-6509 ou no e-mail cpidaenergisa@al.ms.gov.br. O sigilo é garantido caso o denunciante solicitar.

As edições do Visão Parlamentar também são transmitidas pelo canal 9 da Net - terças-feiras às 7h e às 16h; quintas-feiras às 17h; e aos domingos às 9h30. O programa ainda pode ser assistido a qualquer momento no Youtube do Legislativo clicando aqui.