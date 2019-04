Deputado Evander Vendramini solicita recapeamento e tapa-buracos nas ruas de Jardim

Conforme o deputado, os recursos podem ser disponibilizados pelo orçamento do Funderul

Durante a sessão plenária desta terça-feira, 16, da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evander Vendramini (PP) solicitou providências para liberação de recursos para recapeamento e operação tapa-buracos em diversas ruas do município de Jardim. O requerimento foi encaminhado para o Governo do estado e para a Secretaria de Estado de Infraestrutura.

Conforme o deputado, os recursos podem ser disponibilizados pelo orçamento do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundersul),que conta com um valor aproximado de R$ 160 milhões para atender as demandas dos municípios do Estado. A reivindicação dos jardinenses que chegou ao Gabinete do parlamentar por meio dos vereadores Jaime Echeverria e Kátia Farias (ambos PSDB).

“Jardim é um município com diversos atrativos turísticos, que recebe pessoas o ano todo para desfrutarem de sua beleza. A cidade também é ponto de passagem para outros municípios bastante visitados, como Bonito e Porto Murtinho, entre outros. O Poder Público precisa oferecer meios e infraestrutura para que a cidade possa atrair mais e mais turistas”, justificou Evander.

As vias que necessitam de reparos são as avenidas Brasil, em toda sua extensão até a Ponte Velha, Mato Grosso e Alcides Carvalho Flores, além das ruas Fábio Martis Barbosa, Valério de Freitas e Maracaju.