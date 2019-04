Deputado Evander Vendramini solicita ao Governo e à Seinfra melhorias em rodovias de MS

As indicações foram lidas durante a sessão plenária desta terça-feira, 23

O deputado estadual Evander Vendramini (PP) solicitou à Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e ao Governo do Estado obras e serviços de melhoria em trechos de rodovias que passam por Mato Grosso do Sul. As indicações foram lidas durante a sessão plenária desta terça-feira, 23.

A primeira indicação encaminhada à Seinfra solicita disponibilização de recursos para obras de substituição de duas pontes de madeira que dão acesso à Aldeia Amambai, no município de mesmo nome. Uma das pontes está localizada próximo à MS-156, no trecho entre Amambai e Caarapó; a outra, dá acesso à aldeia pela Universidade Estadual (Uems). “O estado atual dessas pontes pode oferecer riscos aos moradores da aldeia, às equipes de saúde, aos usuários de transporte e a todos que por lá trafegam. Precisamos garantir a segurança dessa população”, justificou o parlamentar. A reivindicação dos aldeões chegou ao Gabinete do deputado por meio do vereador de Amambai Ismael Kaiowá (MDB).

Evander apresentou ainda solicitações pedindo serviços de roçada em dois trechos de rodovia: entre Sidrolândia e Nioaque, na BR-060, e entre Miranda e Corumbá, na BR-262. De acordo com o parlamentar, a circulação diária de carros e caminhões é muito intensa nas duas rodovias, e a vegetação está cobrindo as placas de sinalização desses trechos, impedindo a leitura delas.

A BR-060 é uma importante via de escoamento da produção agrícola dos municípios de Maracaju, Dois Irmãos, Guia Lopes, Jardim, Bela Vista e outros. Ela também dá acesso à cidade de Bonito, que recebe milhares de turistas todos os anos. Já a BR-262 é o único acesso viário ao município de Corumbá, partindo de Miranda, por onde circulam veículos leves e pesados todos os dias. “A segurança dos motoristas e transeuntes por essas duas rodovias está bastante comprometida devido à vegetação que está invadindo as vias de rolamento. Por isso, peço ao secretário Murilo Zauith e ao governador Reinaldo Azambuja um olhar mais atento a essa questão”, finalizou o deputado.