Deputado Evander Vendramini quer voos da Capital para Corumbá com escala em Bonito

O deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas) apresentou indicação durante a sessão plenária desta quarta-feira, 19, para implantação de voos partindo de Campo Grande com destino a Corumbá, com escala em Bonito. A solicitação foi encaminhada ao Governo do Estado e à direção da empresa Voepass Linhas Aéreas solicitando a expansão das operações da companhia aéra.

De acordo com Evander, a parceria do Governo do Estado com a empresa aérea pode ser estratégica para o incremento do turismo e maior desenvolvimento das duas regiões, assim como acontece em Dourados, que possui dois voos diários para São Paulo. O parlamentar informou que a mesma companhia aérea anunciou recentemente voos ligando Campo Grande a Três Lagoas, devido à redução do ICMS para combustíveis aéreos.

“É essencial que haja voos para Corumbá, que faz fronteira com a Bolívia. Hoje nós temos apenas um voo da Azul, que liga Corumbá a Campinas. Uma cidade rica de potencial turístico e não tem voo que ligue à Capital. Já que se está regionalizando os serviços, é preciso que se discuta também a possibilidade de levar voos para a região pantaneira”, destacou o parlamentar.